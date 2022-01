Le Brugeois du match: Bas Dost, le buteur retrouvé

Le grand néerlandais a réussi à Sclessin ce que ses coéquipiers n'ont pas su faire.

Ce dimanche, sur la pelouse du Standard, le Club de Bruges a eu beaucoup d'occasions. Arnaud Bodart a tout arrêté, peu importe le tireur: Vormer, Vanaken, Lang ou encore de De Ketelaere: rien ne passait.

Mais un homme a trouvé par deux fois la faille à Sclessin pour le compte des Brugeois: Bas Dost. On le sait, ses derniers mois en tant que joueur de Bruges ont été compliqués, puisqu'il était sur le banc, sans même parfois monter au jeu. Mais depuis l'arrivée de Schreuder, tout a changé pour lui.

Il est de nouveau titulaire en pointe et après avoir déjà trouvé le chemin des filets contre STVV, il a une nouvelle fois été décisif lors du choc au Standard. Il a égalisé deux fois, une première fois de la tête en première période, une deuxième fois du pied gauche après la pause. En plus, il a sorti la panoplie complète de l'attaquant en remportant ses duels, en étant disponible et en mettant la pression sur le duo Dussenne - Laifis. C'est le Brugeois du match.