Schreuder regrette l'absence du public et annonce "quelques détails à régler"

Standard - Club de Bruges aura été une belle rencontre, une vraie propagande pour notre football.

Après une victoire pour son premier match au Club de Bruges, Alfred Schreuder a connu un match nul sur la pelouse du Standard. Le coach néerlandais a analysé la rencontre des siens après le coup de sifflet final, en conférence de presse.

"Tout d'abord, c'était une belle rencontre, malgré l'absence du public. Dommage d'ailleurs de jouer ce match sans supporters, cela aurait encore été plus beau". L'ancien du Barça revient ensuite sur le jeu de son équipe. "On a bien joué, surtout en première période. On a dominé, on a eu beaucoup d'occasions contre une bonne équipe qui a joué regroupée, compacte".

Malgré tout, c'est un nul qui sanctionne la première période: "On doit vraiment améliorer notre placement défensif, car on laisse des espaces à l'adversaire. Nous devons être plus concentrés, plus compactes dans la zone défensive, comme sur le deuxième but où on laisse de l'espace à l'attaquant."

Des espaces, il y en a encore eu après l'expulsion de Hendry: "On a eu doit à quelques minutes un peu folles: ils ont eu des grosses occasions mais nous aussi avec Charles. Mais au global, je suis heureux de ce que j'au vu, même si on a encore quelques détails à régler". Ces détails devront être rêglés avant la réception de l'Union ce jeudi.