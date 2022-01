L'incroyable défense de Mata qui empêche le Standard de prendre les trois points

Le Standard poussait en étant en supériorité numérique et les Rouches ne sont pas passés loin des trois points.

Contre le Club de Bruges, le Standard a souffert pendant une bonne partie de la rencontre, Arnaud Bodart étant mis à contribution à de nombreuses reprises. Mais après l'entrée de Carcela et l'expulsion de Hendry, les Liégeois ont eu de belles occasions.

Comme celle en fin de rencontre, provoquée et pratiquement terminée par Mehdi Carcela. Dans la foulée, Lestienne ne peut conclure et on pense alors que Nkounkou peut donner la victoire finale à son équipe mais clinton Mata en a décidé autrement. On se demande encore comment !