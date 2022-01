Nicolas Raskin : "Quelque chose se met en place"

Le milieu de terrain a livré une très bonne prestation avec le Standard de Liège contre le Club de Bruges ce dimanche lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Après avoir arraché le partage au Sporting d'Anderlecht, le Standard de Liège a fait match nul contre le Club de Bruges ce dimanche. "Nous venons d'affronter les deux meilleures équipes de Belgique, outre l'Union Saint-Gilloise. Les deux points pris sont de bon augure pour la suite. Le travail effectué durant la trêve hivernale porte ses fruits", a confié Nicolas Raskin en conférence de presse avant de pointer du doigt l'évolution par rapport au week-end dernier. "C'était mieux, et il faut encore des automatismes avec nos nouvelles recrues. Surtout quand tu vois que Bruges joue ensemble quasiment les yeux fermés. C'est seulement le deuxième match avec les nouveaux joueurs et ça ira de mieux en mieux car quelque chose se met en place", a précisé le médian.

"Un départ cet hiver ? Dans le monde du football, on ne sait jamais"

Le Rouche débute bien l'année 2022 et n'hésite pas à encourager et diriger ses coéquipiers comme s'il portait le brassard au bras. "Cela me tient à coeur car nous venons de connaître des périodes difficiles avec ces défaites avant la trêve hivernale. J'avais du mal à dormir. Un départ cet hiver ? Dans le monde du football, on ne sait jamais. Mais, je joue tous mes matchs à 100% et j'ai envie de gagner chaque rencontre. Et cela ne changera pas. J'ai beaucoup d'amour pour le Standard et je me donnerai toujours à fond même si je dois partir un jour", a précisé le box to box.

"Il faut commencer à gagner des matchs pour engranger des points"

Après Anderlecht et Bruges, place à Eupen et Malines. "Le prochain match sera encore plus important que les deux précédents car il faut commencer à gagner des matchs pour engranger des points. Nous avons effectué deux bons matchs, mais nous n'avons pas trop avancé au sein du classement. Il faut garder la même mentalité", a conclu Nicolas Raskin.