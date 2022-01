Alexandro Calut auteur d'une prestation convaincante avec le Standard: "Je l'ai trouvé solide"

Après avoir joué trois rencontres avec les Rouches la saison dernière lors des Playoffs 2, le back gauche fêtait sa première titularisation de la saison avec le matricule 16 contre le Club de Bruges ce dimanche après-midi.

Luka Elsner avait décidé de faire confiance à Alexandro Calut au poste de back gauche et de laisser Niels Nkounkou sur le banc ce dimanche. "Je l'ai trouvé assez performant et plus mature que les prestations effectuées il y a quelques mois. Il était bien en place et bon en agressivité. Avec le ballon, cela n'a été simple pour personne et il a réussi déjà à ne pas nous mettre en difficulté, et c'est un bon point. Il a seulement 19 ans et il possède un gros caractère, et cela me plaît. Je l'ai trouvé solide pour sa première titularisation de la saison", a souligné le coach des Rouches.

Même son de cloche du côté de Nicolas Raskin. "C'était un match très important pour l'équipe et je n'avais aucun doute sur le fait qu'il soit prêt, et pareil pour Damjan (Pavlovic). Alexandro est quelqu'un de fort dans le jeu, il a beaucoup de coffre et sait jouer des deux pieds. Je suis content pour lui car il rejoue et ça fait un jeune de plus de l'Académie qui est présent et ça fait plaisir", a conclu Raskinator.