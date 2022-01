Luka Elsner : "Avec nos armes du moment, je pense que nous avons répondu présents"

Ce dimanche, le Standard de Liège a partagé l'enjeu avec le Club de Bruges (2-2) lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a livré une prestation sérieuse face au Club de Bruges ce week-end. Malgré la nette domination brugeoise, les Liégeois sont parvenus par deux fois à mener au score. Mais les visiteurs sont revenus à chaque fois grâce à Dost. En fin de rencontre, Mata, sur la ligne, déviera de la tête une frappe de Nkounkou sur le poteau.

"Avec nos armes du moment, je pense que nous avons répondu présents. Difficile de jouer contre une équipe de cette qualité. Nous l'avons vu sur leur premier but refusé. Nous avons bien défendu, et surtout en deuxième période. Nous avons su marquer deux buts sur des phases rapides et sommes parfois parvenus à désiquilibrer le Club de Bruges sur notre côté droit. Entre Lang et Nsoki, Dönnum avait de la place. Cela a été un match au combat. Notre bloc arrivait à rester plus ou moins compact : une défense au courage. Nous avons donc pris un point. Sur la fin avec plus de chance, nous aurions pu remporter ce match", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

© photonews

© photonews

"Il y a une évolution par rapport au match à Anderlecht car nous étions capables d'être dangereux à n'importe quel moment. Les renforts qui marquent (Cafaro et Emond), c'est bien pour tout le monde. Cela tire vers le haut et récompense le fruit d'une abnégation au service du groupe. Ils ont été capables d'apporter dans les deux phases du jeu. Quand nous avons cette efficacité pure du buteur et de l'ailier, cela nous rapporte des points", a conclu le coach des Rouches.