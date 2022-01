Dejan Kulusevski va rejoindre la Premier League

Selon Sky Sports, l'international suédois Dejan Kulusevski va rejoindre Tottenham en prêt. En manque de temps de jeu du côté de la Juventus, l'ailier droit de 21 ans n'a été titulaire qu'à cinq reprises cette saison en Série A. En 972 minutes de jeu cette saison, celui qui compte déjà 20 sélections avec la Suède a inscrit un but et délivré trois passes décisives.

Kulusevski va prendre l'avion direction Londres cette après-midi afin de passer ses tests médicaux. Les Spurs vont débourser 5M€ pour le prêt payant de l'international suédois, et disposeront d'une option d'achat évaluée à 40M€ selon les informations de Gianluca Di Marzio.

Tottenham and Juventus have agreed a loan deal for Dejan Kulusevski 🤝