Un ancien de Chelsea rejoint le staff de Frank Lampard à Everton

Ashley Cole (41 ans), retraité depuis trois ans maintenant et devenu entre temps ambassadeur de l'UEFA, va rejoindre le staff technique de Frank Lampard à Everton. L'ex-international anglais (107 sélections) rejoint donc son ancien équipier à Chelsea, à la demande de celui-ci, a annoncé le club de Liverpool.

Everton can confirm the appointment of Ashley Cole as First-Team Coach.#EFC 🔵