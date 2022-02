Juan Musso poste accidentellement une photo de lui nu sur les réseaux sociaux

Le champion du jour se nomme Juan Musso, le gardien de l'Atalanta de Bergame.

De retour en Italie après les matchs de la sélection d'Argentine, Musso a voulu remercier sa petite amie après qu'elle l'ait accueilli chaleureusement en attachant des ballons dans leur maison.

Musso semblait heureux et a donc décidé de partager une photo des ballons en story Instagram.

Le problème, c'est qu'un des miroirs de la pièce a reflété le gardien de but, qui était complètement nu lors de la prise de la photo... Celle-ci est rapidement devenue virale sur les médias sociaux, si bien que l'international argentin l'a supprimée et en a posté une nouvelle où il portait un t-shirt et un pantalon.

Même Fabrizio Romano y est allé de son tweet, en annonçant un transfert fictif de Musso vers un célèbre site pornographique. Du très haut niveau...

Here We Go, Juan Musso will leave Atalanta in exchange for 22 Centimeters and will be a new Brazzers player 🧤🇦🇷



Brazzers will be the fourth team in his career pic.twitter.com/O7WYgbYlf0