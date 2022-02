Match reporté entre OHL et Charleroi pour cause de Covid-19

OHL Dames et le Sporting Charleroi ne s'affronteront pas ce samedi 5 février, a annoncé la Scooore Super League : les Zébrettes sont frappées par une explosion de cas de coronavirus. Le match a été reporté, en principe, au 26 février prochain.

OHL est actuellement leader de Super League avec un point d'avance sur le RSCA Women et neuf sur le Club de Bruges YLA.

The game between @ohlwomen & @SportCharleroi is postponed due to a Covid-19 outbreak.



⚠ New date: Saturday, February 26. #ScoooreSL