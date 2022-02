Olivier Giroud donne le derby de Milan à l'AC

Grâce à ce succès, l'AC Milan revient à un point du voisin de l'Inter.

Parfois décrié, Olivier Giroud reste un homme de grands rendez-vous. Ce sont pourtant les leaders du championnat qui prennent les devants dès la 38e minute. Ivan Perisic, d'une reprise sur corner, ouvre le score en faveur de l'Inter. L'AC Milan change de système à la mi-temps, et c'est Alexis Saelemakers qui en fait les frais. Il est remplacé au retour des vestiaires par Messias.

Alors qu'il ne reste qu'un quart d'heure à jouer, Olivier Giroud fait parler la poudre et renverse la rencontre. Brahim Diaz tente sa chance à l'entrée du rectangle, son envoi est contré, se dirige largement à côté, mais Giroud surgit au second poteau pour rétablir l'égalité. Trois minutes plus tard, l'attaquant français, servi dans la profondeur par Calabria, se met subtilement sur son pied gauche et donne la victoire aux hommes de Stefano Pioli.

Au classement, l'AC Milan, deuxième, revient à une longueur de l'Inter, qui compte un match de moins.