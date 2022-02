Paredes et le PSG veulent tourner la page

L'Argentin et on club sortent d'une désillusion en Coupe de France.

Lundi, le Paris Saint-Germain a été éliminé par l'OGC Nice (0-0, 5-6 t.a.b.) en Coupe de France. Après cet échec, le milieu de terrain parisien Leandro Paredes (27 ans, 10 matchs en L1 cette saison) veut rapidement tourner la page pour se concentrer sur les échéances très importantes à venir, dont le 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.

"Il faut vite avancer car il n’y a pas de temps pour les regrets. Nous savons que ça a été très douloureux pour nous d’être éliminés d’une compétition aussi importante. C’est dur, mais il faut s’en remettre. Nous avons des matchs très importants, à commencer par Lille, qui est celui qui arrive le plus vite, puis Rennes et le Real Madrid. Ce sont des matchs très importants pour nous et nous espérons obtenir un résultat positif dans ces trois matchs", a prévenu l'international argentin pour le site officiel du PSG ce vendredi.