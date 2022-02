Serie A : Arthur Theate et Bologne tenus en échec, Mertens et Naples s'imposent à Venise

La 24ème journée du championnat italien se poursuivait ce dimanche après-midi.

Atalanta-Cagliari 1-2

La Dea s'est faitr surprendre à domicile. Pereira ouvrira le score pour les visiteurs (50e) avant que les locaux ne soient réduits à dix après l'exclusion de Musso (53e). L'Atalanta égalisera peu après l'heure de jeu via Palomino (64e), 1-1. Mais, c'était sans compter sur Pereiro qui ira de son doublé quatre minutes plus tard (68e), 1-2.

Bologne-Empoli 0-0

Arthur Theate et les siens ont été tenus en échec par Empoli.

Sampdoria-Sassuolo 4-0

La Samp s'impose grâce à des réalisations signées Caputo (5e), Sensi (7e), Conti (63e) et Candreva (90e+1 pen).

Venise-Naples 0-2

Naples et Dries Mertens, monté au jeu à la 79e, s'imposent chez le promu vénétien grâce à un but d'Osimhen (59e) et de Petagna (90e+10). Côté vénitien, Okereke étit titulaire tandis que Thomas Henry est monté au jeu à la 62e.