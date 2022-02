Deux joueurs du PSG testés positifs au Covid-19

Le vice-champion de France a annoncé la nouvelle ce mardi.

Le Paris Saint-Germain a annoncé qu'Edouard Michut (18 ans) et Alexandre Letellier (31 ans) ont été testés positifs au Covid-19 aujourd’hui et qu'ils ont été placés à l’isolement et sont soumis au protocole en vigueur.

Mauvaise nouvelle pour Edouard Michut souvent sélectionné dans le groupe professionnel depuis plusieurs semaines avec notamment une bonne entrée face à l'Olympique Lyonnais (1-1).

Letellier, troisième gardien du PSG, est donc forfait pour la rencontre contre le Stade Rennais, en Ligue 1 ce vendredi, et face au Real Madrid en Ligue des Champions, mardi prochain.