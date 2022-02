Le directeur général du FC Barcelone démissionne pour raisons privées

Le FC Barcelone a annoncé la démission de son directeur général Ferran Reverter.

Ferran Reverter (49 ans) quitte ses fonctions de directeur exécutif du FC Barcelone, a annoncé le club catalan ce mardi dans un communiqué. Il a démissionné pour des raisons familiales et privées, et son départ sera effectif une fois un successeur intronisé. Reverter était arrivé en juillet dernier et était en charge du plan de diminution de la dette du Barça d'ici à 2026 via entre autres la réduction de la masse salariale.