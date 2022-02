Sergio Agüero évoque les jours qui ont précédé l'annonce de sa retraite

L'Argentin a annoncé sa retraite il y a quelques semaines. Alors qu'il revenait tout juste de blessure pour faire ses débuts sous les couleurs du FC Barcelone, l'attaquant s'est effondré sur le terrain conte Alavés (1-1), en octobre dernier.

Évacué sur civière et diagnostiqué d'une arythmie cardiaque, Sergio Agüero est revenu sur les terribles moments avant l'annonce de sa retraite sur sa chaine Twitch.

"Avant d'annoncer ma retraite... les 15 premiers jours ont été très durs pour moi. Lorsque j'ai eu une arythmie un samedi, j'ai été admis à l'hôpital. Mon cœur s'est un peu accéléré et j'ai pensé que c'était juste une chose stupide et que ça allait disparaître. Quand on me met dans cette étrange petite pièce privée avec les moniteurs, on se rend compte que les choses ne vont pas bien", a lâché l'Argentin. "Je savais qu'une semaine ou dix jours avant, on m'avait dit que je devrais probablement prendre ma retraite, mais je ne l'ai pas accepté et j'ai eu du mal à me préparer à ce moment. J'étais avec Laporta avant de partir pour ma conférence de presse (avant d'annoncer la fin de carrière) et quand j'ai vu l'escalier avec ma chaise, j'ai craqué et j'ai commencé à pleurer", a confié l'ancien joueur de Manchester City.