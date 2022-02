🎥 Coupe d'Italie : la Fiorentina s'impose dans les derniers instants face à l'Atalanta

Les Florentins se sont imposés au terme d'un match totalement fou et se qualifient pour les demi-finales.

L'Atalanta accueillait la Fiorentina dans le cadre des quarts de finale de cette Coupe d'Italie.

Les visiteurs prenaient l'avantage dès la 9e minute, avec un pénalty converti par le Polonais Krzysztof Piątek. Son deuxième but en deux matchs dans cette compétition.

La Dea égalisait dans le deuxième quart d'heure avec un but de Davide Zappacosta (30e). L'ancien de Chelsea enroulait magnifiquement son ballon et ne laissait aucune chance à Pietro Terracciano.

En seconde mi-temps, l'Atalanta prenait l'avantage après un but de son transfuge hivernal Jeremie Boga (56e). Mais la Fiorentina égalisait via Piatek, encore lui, qui était attentif au rebond de son pénalty initialement arrêté par Juan Musso (71e). Avec 12 buts sur ses 9 dernières apparitions en Coupe d'Italie, le Polonais est le joueur le plus prolifique dans cette compétition depuis la saison 2018/2019.

Krzysztof Piątek with his 2nd goal of the night, and 3rd in the Coppa Italia, IIRC, since signing for La Viola. pic.twitter.com/6C0IhdqUXr — Kirkby (@tranmerekev) February 10, 2022

Malgré l'exclusion de Martinez Quarta (79e), la Fiorentina n'en démordait pas et inscrivait un but dans les arrêts de jeu via Nikola Milenkovic (90e + 3). Le Serbe reprenait de volée le ballon qui trompait Musso. La Fiorentina rejoint ainsi les demi-finales de la Coppa Italia.