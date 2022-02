Dybala, une discussion qui reprend vie

Le petit Argentin est en fin de contrat avec la Vieille Dame.

La Juventus Turin n’a pas abandonné l’espoir de prolonger son attaquant Paulo Dybala (28 ans, 18 matchs et 7 buts en Serie A cette saison) au-delà du mois de juin. Ce jeudi, le journal La Gazzetta dello Sport nous apprend qu’aucune porte n’est fermée dans ce dossier et que les discussions ont même repris entre les dirigeants bianconeri et l’agent de l’Argentin.

Mieux, si une issue positive est espérée dans les dix jours à venir, la "Joya" se montrerait encline à accepter un nouveau bail couplé d’un salaire annuel à 8 M€ (plus 2 M€ en bonus).