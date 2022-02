Mourinho craque: "Vous êtes des gens sans couilles"

L'entraîneur portugais n'a pas apprécié la prestation de ses hommes à l'Inter.

Après la défaite de l’AS Roma contre l’Inter Milan (0-2) mardi, synonyme d’élimination de la Coupe d’Italie, les murs ont tremblé dans le vestiaire romain. L’entraîneur giallorosso, José Mourinho, a poussé une gueulante dont ses joueurs se rappelleront.

"Je voudrais savoir pourquoi, en jouant face à l'Inter, vous vous êtes chiés dessus durant les dix premières minutes ! Tous, sans exception. Je veux savoir pourquoi depuis deux ans, vous êtes petits contre les grands. Si nous sommes petits, les arbitres vont nous traiter comme des petits ! Ils traitent la Roma comme une petite. L'Inter est une grande équipe, vous l'avez eu en face et plutôt que de vous motiver, vous vous êtes chiés dessus !", a lancé le "Special One", d'après des propos relayés par La Gazzetta dello Sport.

"Le plus grand défaut pour un homme, c'est de manquer de couilles, de personnalité. Vous avez peur de jouer ce genre de matchs ? Allez en Serie C et vous ne jouerez aucune équipe avec des champions, des stades au top, la pression du grand football. Vous êtes des gens sans couilles, la pire chose pour un homme", a terminé Mourinho, hors de lui.