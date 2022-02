Un coéquipier de Januzaj serait pisté par le Barca en cas d'échec du dossier Haaland

Le Barca veut à tout prix se renforcer avec un attaquant, et pourrait aller chercher du côté de la Real Sociedad.

Le Barca est toujours sans avant-centre et voudrait à tout prix faire venir le Norvégien Erling Haaland. Néanmoins, et même si les Catalans sont sûrs qu'ils pourraient devancer le Real Madrid sur ce dossier, ils auraient pisté un nom un peu moins "clinquant" mais tout aussi intéressant comme alternative : celui d'Alexander Isak (22 ans, 27 matchs, 8 buts et 2 assists cette saison).

L'option de faire venir le Suédois serait dans les petits papiers du Barca depuis un certain temps. Sport déclare en effet que le Barca voulait déjà le signer l'été dernier mais que le deal ne s'était finalement pas fait. Le club et le joueur seraient toujours en contact et l'attaquant voudrait intégrer les rangs des Blaugranas.

Le Barca met donc la priorité sur Haaland, notamment car il représenterait un transfert retentissant dans la planète football. Le club aurait déjà négocié avec l'entourage du joueur et a des chances de le signer mais rien n'est sûr.

Isak serait donc un plan B, et le quotidien espagnol pense que si le Barca fait une offre il y a de fortes chances que le deal aboutisse. Le Suédois a une clause libératoire fixée à 80 millions d'euros.