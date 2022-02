Versailles veut accueillir l'OGC Nice au...Parc des Princes

Vainqueur de Bergerac (1-1, 4-5 tab), mercredi, Versailles a réussi l'exploit de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France.

Versailles, pensionnaire de National 2, s'est hissé en demi-finale de la Coupe de France et affrontera l'OGC Nice. Le club de football situé dans les Yvelines a officiellement contacté le Paris Saint-Germain dans le but d'accueillir Nice au Parc des Princes pour arracher une place en finale, selon RMC.

"On veut juste savoir si c’est une hypothèse qui peut convenir au PSG, je pense qu’ils sont en réflexion. On agit de façon courtoise avec eux. C’est un grand club avec qui on veut de bonnes relations", a confié le président du club francilien, Jean-Luc Arribart.