Vlahovic savoure: "Un honneur de porter ce maillot"

A peine arrivé, il est déjà décisif avec la Vieille Dame.

Déjà buteur contre l’Hellas Vérone (2-0) en Serie A dimanche pour ses débuts avec la Juventus Turin, l’attaquant Dusan Vlahovic (22 ans, 26 matchs et 21 buts toutes compétitions cette saison) a failli remettre le couvert jeudi contre Sassuolo (2-1) en Coupe d’Italie, mais le second but de la Vieille Dame a finalement été attribué à Ruan Tressoldi contre son camp. En tout cas, le Serbe, recruté contre 75 millions d'euros (bonus compris) en provenance de la Fiorentina cet hiver, montre déjà des signes très prometteurs.

"Est-ce que j’ai l’impression de jouer dans cette équipe depuis longtemps ? Il faut encore du temps pour s’intégrer de la meilleure façon possible, mais je tiens à remercier mes coéquipiers, l’entraîneur et le club pour la façon dont ils m’ont accueilli. Pour moi, c’est un honneur de jouer avec ce maillot et d’être disponible pour l’équipe", a assuré le co-meilleur buteur du Calcio au micro de Sky Italia.