Martin Terrier: "C'est une faute professionnelle"

Les Rennais ont encaissé à la dernière minute sur la seule frappe cadrée du PSG.

La déception est grande dans le camp rennais après la défaite de vendredi face au Paris Saint-Germain (0-1) dans le temps additionnel. Pour l'attaquant des Rouge et Noir Martin Terrier (24 ans, 23 matchs et 11 buts en L1 cette saison), son équipe s'est un peu trop enflammée en fin de match au lieu de vouloir conserver le point du nul.

"C'est très frustrant. On leur donne le but, en part à l'abordage à la 94e minute (92e en fait, ndlr)... C'est une faute professionnelle après le match qu'on a fait. On sait que c'est difficile de venir au Parc des Princes, on a la chance de tenir 90 minutes, on perd un ballon anodin et derrière, on se fait punir... On peut avoir des regrets", a lâché l'ancien Lyonnais au micro de Prime Video.

De son côté, l'entraîneur rennais Bruno Genesio a évoqué un manque de maturité de son équipe