Le Mali veut chiper un international potentiel à la France pour les barrages du Mondial

La France va-t-elle perdre un international potentiel ?

Moussa Dembélé (25 ans) réalise une bonne saison avec l'Olympique Lyonnais et peut toujours envisager une sélection en Équipe de France à l'avenir, mais va avoir un choix à faire : la fédération malienne a annoncé être en négociations pour sélectionner l'attaquant, qui compte 8 buts en 17 matchs de Ligue 1 cette saison. Le Mali affronte la Tunisie en mars prochain, en barrages pour le Mondial 2022, et veut mettre toutes les chances de son côté.

En plus de Dembélé, Abdoulaye Doucouré (Everton) et Cheick Doucouré (Lens, déjà international malien mais en pause internationale) sont également en négociations. Moussa Dembélé était un pilier des U21 français avec 25 matchs et 13 buts.