Officiel : l'Atalanta Bergame repris par des investisseurs américains

Comme annoncé plus tôt par la presse italienne, l'Atalanta Bergame est passé sous pavillon américain.

L'Atalanta Bergame a annoncé ce dimanche avoir trouvé un accord avec un nouvel investisseur majoritaire : un consortium mené par Stephen Pagliuca, copropriétaire des Bolton Celtics (NBA) et co-président de Bain Capital, reprend le groupe à la famille Percassi à hauteur de 55% des parts. Antonio et Luca Percassi resteront cependant en place en tant que président et administrateur délégué du club.

La Dea devient le sixième club de Serie A sous pavillon américain après l’AS Rome, l'AC Milan, la Fiorentina, le Genoa, La Spezia et Venise.