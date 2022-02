Tuchel justifie la mise sur le banc de Lukaku: "Je le sens un peu fatigué"

Sans être dans le secret des Dieux, l'entente cordiale n'est plus spécialement au goût du jour.

Très décevant contre Crystal Palace (1-0) samedi en Premier League, l'attaquant de Chelsea Romelu Lukaku (28 ans, 4 matchs et 2 buts en LdC cette saison) a été placé sur le banc par son entraîneur Thomas Tuchel pour défier Lille ce mardi (21h) lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un choix expliqué par le manager des Blues.

"Je l'ai senti un peu fatigué, il avait l'air un peu épuisé et vous devez considérer qu'il a beaucoup joué. Nous avons eu une prolongation à disputer (le Mondial des Clubs, ndlr), beaucoup de déplacements et ce n'était pas facile pour lui contre Palace, ce n'était pas sa meilleure performance. Alors peut-être que ce sera un peu plus facile pour lui de sortir du banc ce soir et de renverser la situation si nous avons besoin de lui", a confié le technicien allemand.