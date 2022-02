Jeu set et match pour Liverpool qui revient à trois points de Manchester City

Les Reds ont déroulé face à la bande à Bielsa.

35 minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à Liverpool pour plier la rencontre face à Leeds. Salah par deux fois sur penalty (15e et 35e) et Matip (30e) ont permis aux Reds de mener sur le score de 3-0.

En seconde période, la bande à Jürgen Klopp s'est contenté de gérer avant d'accélérer dans les dix dernières minutes. Un doublé de Mané (80e et 90e+1) et un but de van Dijk dans les toutes dernières secondes ont porté le score final à 6-0. Jeu, set et match pour Liverpool qui compte 60 points et que revient à trois petites longueurs de Manchester City. La course au titre s'annonce palpitante.