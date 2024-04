La réponse totalement déconnectée de Mark van Bommel : a-t-il déjà la tête ailleurs ?

L'Antwerp ne s'est pas procuré la moindre occasion face à l'Union, sauf ce but de Vincent Janssen après une erreur de Noah Sadiki. Et pourtant, Mark van Bommel pense que son équipe...a bien joué.

"Je ne nous ai pas trouvés si mauvais jusqu'au 1-1 et 2-1", a déclaré Mark van Bommel en conférence de presse. "Nous n'avons pas été mauvais ensuite, mais c'est différent quand vous devez attaquer cette équipe. Vous laissez de l'espace. Vous voulez continuer à jouer au football..."

"Je l'ai déjà dit : cette équipe fait partie du top européen en termes de contre-attaques. Nous sommes tombés dedans en faisant des passes aux mauvais moments. Ils n'ont pas eu de grandes occasions, mais le marquoir affichait quand même 4-1."

Van Bommel enjolive sans doute un peu la vérité, car l'Union semblait également dominer au milieu du terrain. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'Antwerp s'est fait duper continuellement sur les contres . "Ce n'était pas tactiquement bon", a confirmé van Bommel.

"Si vous ne mettez pas une bonne pression, vous vous retrouvez - comme jeudi - en difficulté. Ils ont eu deux petites occasions en première mi-temps et les ont concrétisées. C'est aussi l'histoire de nos playoffs : un carton rouge contre Anderlecht, un but dans la lucarne décisif contre Genk, un coup franc à Bruges, un coup franc cette semaine et ici deux contre-attaques. Nous traversons une mauvaise passe."

Néanmoins, van Bommel ne veut pas tirer de conclusions des deux défaites avant la finale de la coupe. "Nous pouvons battre n'importe qui si les détails sont en place. Et la finale est une toute autre affaire. Tout le monde peut gagner en un match. Aujourd'hui, nous aurions aussi pu gagner, mais cela n'a pas été le cas."

Une réponse assez surprenante de la part de van Bommel, qui pourrait quitter l'Antwerp cet été. Le Néerlandais est cité à l'AC Milan.