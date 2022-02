Andy Delort espère encore jouer pour l'Algérie: "Non, je n'ai pas fait une croix sur la sélection"

L'attaquant des Aiglons sait cependant que ce ne sera pas pour tout de suite.

Souhaitant se concentrer sur Nice, l'attaquant Andy Delort (30 ans, 11 sélections et 2 buts) a décidé de mettre l'équipe d'Algérie entre parenthèses. Un choix qui a fait couler beaucoup d'encre puisque le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, avait poussé un énorme coup de gueule en octobre pour répondre au joueur du Gym. Quelques mois plus tard, l'Azuréen a affirmé qu'il restait à disposition du manager algérien.

"Cela m'a fait énormément de mal sur le moment. Sur tout ce qui a été dit. J'ai toujours respecté et respecterai toujours la sélection et les Algériens. C'était un moment compliqué. Je venais de partir de Montpellier, il y avait de la concurrence à Nice. Maintenant, on verra ce qui se passera. Je remercie tous les Algériens au quotidien qui me soutiennent, a lâché l'Aiglon pour RMC. Non bien sûr, je n'ai pas fait une croix sur la sélection."

Avec le récent échec à la Coupe d'Afrique des Nations, Belmadi va-t-il revoir sa position en vue des barrages pour la Coupe du monde contre le Cameroun en mars ? Un revirement semble tout de même très peu probable au vu des propos tenus par l'entraîneur de 45 ans...