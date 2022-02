Phil Foden donne de l'air à Manchester City

Le jeune joueur de 21 ans permet aux Cityzens de reprendre six points d'avance sur Liverpool.

Après la défaite de la semaine dernière face à Tottenham, Manchester City se devait de renouer avec la victoire sur la pelouse d'Everton afin de remettre Liverpool à distance. Les Cityzens ont eu chaud, mais se sont imposés 0-1 grâce au seul et unique but de Phil Foden. En fin de rencontre, les Toffees auraient pu hériter d'un penalty, mais ce dernier a été annulé par le VAR. Grâce à ce succès, Manchester City reprend six points d'avance sur Liverpool, qui se déplace demain à Stamford Bridge.