Le PSG veut tout faire pour garder Mbappé !

Le club francilien est prêt à de véritables folies pour tenter de garder son prodige.

S'il y en a bien un qui marche sur l'eau cette saison du côté du PSG, c'est Kylian Mbappé. L'attaquant de 23 ans écrase tout sur son passage. Déjà décisif contre Rennes il y a quelques semaines, il a été le seul a tromper Thibaut Courtois en Ligue des Champions et s'est encore illustré ce week-end face à Saint-Eteinne, avec deux buts et un assist. Des stats monstrueuses (24 buts, 14 assists) qui motivent les dirigeants du PSG à vouloir le prolonger, lui dont le contrat expire au 30 juin 2022 et qui est plus que jamais dans le viseur du Real Madrid.

Mais la bande à Leonardo n'aurait pas dit son dernier mot. En effet, selon Le Parisien, le PSG aurait présenté une offre totalement folle dernièrement à Mbappé : un salaire net annuel de 50 millions d’euros. Une offre à hauteur de 45 millions d'euros, qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé du monde, aurait déjà été refusée.

De plus, une prime à la signature estimée à 100 millions serait évoquée. Le PSG voudrait prolonger son numéro 7 jusque 2024.