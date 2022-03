La BeNeLeague à nouveau sur la table ... à la demande des petits clubs ?

Longtemps, les petits clubs ont été les plus fervents opposants au projet de BeNeLeague. Mais cela pourrait bien avoir changé.

Alors que le format de la D1A doit changer en 2023-2024 et la Jupiler Pro League revenir à 16 équipes, les petits clubs de notre championnat n'accueillent pas avec enthousiasme l'éventualité d'une saison 2022-2023 avec trois relégués à son terme. Et d'après le Nieuwsblad, le "K13" ("kleine 13", soit les treize plus petits clubs du championnat) en auraient profité pour remettre sur la table le projet de BeNeLeague, habituellement voulu par le G5.

Alors que la D1A à 18 n'a normalement plus d'avenir, les "petits" clubs du pays ont ainsi suggéré que le changement de format soit l'occasion de lancer le projet de championnat commun avec les Pays-Bas. L'idée serait simple : un championnat à 18 équipes, mais en aller simple (!), et des Playoffs à 12 avec le top 6 belge et le top 6 néerlandais. Les 12 autres équipes joueraient ensuite un mini-championnat avec, au bout, un ticket européen - et la relégation de l'autre côté du classement.

Une formule hybride qui a probablement bien peu de chances de convaincre ou d'être applicable dans les faits. Le sujet sera étudié lors de l'Assemblée Générale du 28 mars.