Cristiano Ronaldo absent du derby de Manchester?

Manchester United se déplace à Manchester City à 17h30. Les Mancuniens, qui s'étaient imposés 0-2 à l'Etihad Stadium la saison dernière, devront probablement composer sans Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo, tous deux blessés. Selon Laurie Whitwell de The Athletic, Marcus Rashford devrait donc être aligné au centre de l'attaque Mancunienne, et la possibilité de voir Bruno Fernandes évoluer au poste de faux numéro neuf n'est pas exclue. Réponse sur le coup de 16h30, à la sortie des compositions des équipes.

