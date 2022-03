Alvaro Morata: "Je ne sais pas si je serai à la Juventus la saison prochaine"

L'attaquant espagnol vient d'inscrire trois buts lors des deux dernières rencontres et reste en forme malgré son transfert avorté à Barcelone.

Cet hiver, tout semblait bouclé pour voir Alvaro Morata poser ses valises au Camp Nou. Cependant, le transfert a avorté à la dernière minute, et l'attaquant espagnol est toujours un joueur de la Juventus. Alors qu'il vient de passer la barre des dix réalisations toutes compétitions confondues cette saison, en inscrivant notamment trois buts lors des deux derniers matches, Alvaro Morata ne sait toujours pas s'il sera toujours un joueur de la Juventus la saison prochaine. "Ce n'est pas à moi que reviendra la décision finale. Je suis fier d'être ici, et on verra ce qu'il se passe cet été" a-t-il déclaré à Dazn.