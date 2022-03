"Le PSG? Les gens n'ont aucune idée de l'ampleur du désastre"

Suite à l'élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain traverse peut-être la période la plus compliquée depuis l'ère QSI.

Invité par la Cadena SER, célèbre podcast espagnol, le journaliste d'investigation français Romain Molina a dressé un tableau des plus négatifs sur l'ambiance au PSG depuis l'élimination face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions. " Nasser Al-Khelaifi fait l'objet d'une enquête dans une affaire de corruption. Je ne sais pas comment il peut rester président du PSG. Ils l'accusent de produire de faux documents. Les gens n'ont aucune idée de l'ampleur du désastre autour du Paris Saint-Germain. C'est un véritable cirque."

Leonardo, à qui il est reproché de ne pas être capable de constituer une équipe qui peut remporter la Ligue des Champions, est de plus en plus proche de la porte de sortie. Avec le départ très probable de Kylian Mbappé, et les envies du QSI de se séparer de Neymar, mais qui est trop onéreux pour la grande majorité des clubs, le PSG risque de vivre un été très mouvementé.