L'Ajax aux portes des quarts : "Nos attaquants n'ont plus qu'à marquer"

Si à l'aller, le score était de 2-2, les buts à l'extérieur ne comptent plus en Ligue des Champions. L'Ajax ayant alors inscrit deux buts à Lisbonne, ils doivent à nouveau marquer pour espérer se qualifier. C'est également le cas du Benfica, qui devra s'heurter au défenseur Lisandro Martinez.

Pour le site du club, il a expliqué la beauté de cette compétition. "Vous jouez contre les meilleures équipes, contre les meilleurs joueurs. vous ne perdez pas votre concentration une seconde. C'est la beauté de la Ligue des champions, l'hymne, l'ambiance. C'est incroyable."

Le Benfica de Jan Vertonghen, un adversaire redoutable. "Si vous perdez votre concentration, vous serez tué. Si on est pas concentrés, rien ne sert de jouer ce match" (...) "Nous ferons tout notre possible pour atteindre le tour suivant."

"Ce sont les attaquants (qui doivent marquer) et ils doivent jouer leur propre jeu, ils doivent compter sur nous pour les soutenir défensivement. Nous essayons de leur donner la confiance nécessaire pour qu'ils n'aient pas à penser qu'ils doivent revenir en arrière. Ils n'ont qu'à marquer", analyse-t-il.

'When i hear the hymn, I don't see anything anymore.' 🎶😈#UCL #ajaben