Officiel : Roman Bürki va être le nouveau coéquipier de Joao Klauss en MLS

Le St. Louis CITY SC va devenir la prochaine franchise à intégrer la MLS en 2023. Le club poursuit actuellement la confection de son noyau en vue de la prochaine saison. Dernièrement, il avait annoncé l'arrivée de Joao Klauss (ex-Standard, STVV) et une autre recrue de taille va venir renforcer les clubs de la future nouvelle franchise.

En effet, Roman Bürki va devenir le nouveau gardien du club. L'international suisse quittera le Borussia Dortmund à l'issue de la saison pour rejoindre la MLS. Il a signé un contrat avec le club jusqu'en juin 2025.

Now arriving to CITY from Dortmund ✈️ Roman Bürki pic.twitter.com/y9mrwH4Wbu