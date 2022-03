Tottenham prend ses distances avec West Ham

Ce match en retard était néanmoins un choc de Premier League.

Tottenham et West Ham avaient, avant le début du match, le même nombre de points et se disputent la quatrième place du classement, qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Dans ce duel 100% Londonien, ce sont les hommes de Conté qui se sont imposés.

Ils ont ouvert le score gâcr à un but contre son camp de Zouma, avant d'enfoncer le clou via son (20', 2-0). Avant la pause, Benrahma réduit le score (35', 2-1), redonnant un peu d'espoir à ses supporters. Mais en seconde période, Tottenham enfonce le clou via Son (89', 3-1).

Avec cette victoire, Tottenham est 5ème au classement avec 3 points de retard sur le grand rival d'Arsenal. West Ham cale un peu et est 7ème derrière Manchester United.