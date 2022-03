L'incroyable révélation d'Allegri sur son retour à la Juve !

Ayant coaché la Juventus de Turin une première fois entre 2014 et 2019 - avec 4 Scudetti consécutifs remportés - Massimiliano Allegri avait dû laisser sa place à Maurizio Sarri...avant de retourner chez les Bianconeri à peine deux ans plus tard en remplacement d'Andrea Pirlo. Et les circonstances autour de cette arrivée sont, comment dire, plutôt insoupconnées.

Dans un entretien accordé au magazine GQ, le coach italien a révélé qu'il devait en réalité rejoindre...le Real Madrid. "J'avais déjà signé en tant que nouveau manager du Real Madrid l'été dernier. C'était fait et scellé."

"Puis la Juventus m'a contacté… alors j'ai appelé Florentino Pérez le matin et je lui ai dit : je suis désolé, je ne viens pas. Je vais à la Juventus."

"Il m'a remercié. Dès que la Juventus m'a appelé en mai, je n'ai eu aucun doute."

Une belle preuve d'attachement envers La Vieille Dame...mais pas sûr que cette révélation plaise aux fans Bianconeri, critiquant en nombre et semaine après semaine le jeu développé par leur équipe depuis le retour au bercail du coach de 54 ans.

