Le Borussia Dortmund et ses Belges écrasés par Leipzig !

Match catastrophique du Borussia Dortmund qui s'est lourdement incliné à domicile face au RB Leipzig !

Énorme humiliation à domicile pour le Borussia Dormtund. Les deuxièmes de Bundesliga se sont inclinés (1-4) face au RB Leipzig, quatrième et qui revient à trois unités du podium (à 9 points de la seconde place). Après 21 minutes, Konrad Laimer inscrivait son premier but, vite suivi d'un deuxième à la demi-heure : le break était déjà fait. Witsel, Hazard (titulaires) et leurs équipiers ne s'en remettront pas.

En seconde période, l'intenable Christopher Nkunku tuait le match (58e, 0-3). Malen rallumait un vague espoir à la 84e (1-3) mais Dani Olmo l'éteignait rapidement à la 86e, sur un nouveau service de Nkunku (1-4). Le Borussia Dortmund voit le Bayern Munich prendre à nouveau le large en tête de la Bundesliga, où la messe peut sembler dite!