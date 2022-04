Des factures douteuses révélées au sein de la FFF

Dans le cadre de la Coupe du Monde de football féminin organisée en France en 2019, des factures douteuses ont été révélées par le journal français Le Monde.

En 2019, la France accueille la Coupe du Monde féminine de football. Il s'agit d'une compétition très importante pour la fédération française de football, qui doit permettre de donner un coup d'accélérateur au plan de féminisation du football français qui a été lancé en 2011. Le plan a fonctionné à merveille, puisqu'à la suite de cette Coupe du Monde, la France se rapprochait fortement du cap des 200 000 licenciées, contre 165 000 en 2016-2017. La fédération française de football a donc mis tout en oeuvre pour que cette compétition soit un succès, mais à quel prix ?

En effet, le journal Le Monde révèle que des zones d'ombre existent dans la comptabilité de l'institution. Au total, quatre factures ont retenu l'attention Rémi Dupré et d'Alexandre Pedro, les deux journalistes ayant réalisé l'enquête. Au total, c'est près de 20 000 euros versés à l’agence de conseil et de relations publiques en 2017, envoyées par la journaliste Nathalie Iannetta, alors associée de la société entre 2018 et 2020. Toutes ces factures mentionnent le plan Héritage, le plan destiné à favoriser la croissance du football féminin en France. Seule une de ces quatre factures ne mentionne pas le programme.

Mais d'autres frais interrogent également le journal français, dont plusieurs factures pour un total de 425 000 euros payées au cabinet Mawenzi Partners. Alors qu'elle était autorisée à signer des dépenses pour un montant total de 300 000€, Florence Hardouin, la directrice générale de la fédération française de football, aurait également rémunéré des membres du staff pour un montant total avoisinant les 73 000 euros.

Encore plus étrange, un club de canoë-kayak guingampais situé à 65 mètres des bureaux du groupe familial du président de la FFF Noël Le Graët aurait perçu 6203 euros à l’été 2019. Le président aurait aussi placé certains des membres de sa famille dans l’institution, tandis que la FFF évoque une procédure de recrutement régulière.