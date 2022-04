L'Inter remporte le choc à la Juventus et se relance dans la course au titre

La Juventus perd des points importants dans la course au podium, tandis que l'Inter peut encore y croire.

Parfum de rencontre à six points ce soir entre la Juventus (4e, 59 points) et l'Inter Milan (3e, 60 points) en clôture de cette 31e journée de Série A. La Juventus pouvait poursuivre sa belle série et mettre la pression sur les équipes actuellement présentes sur le podium, tandis que l'Inter pouvait distancer la Juventus et se rapprocher des deux équipes de tête. Et après cette rencontre, Massimiliano Allegri et ses hommes pourront nourrir de regrets. Malgré une rencontre fortement dominée, la Vieille Dame s'incline sur le score de 0-1 grâce au seul et unique but d'Hakan Calhanoglu en toute fin de première période, sur penalty.