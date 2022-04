🎥 Le superbe but de Pedri qui offre la victoire au FC Barcelone

Pedri a encore étalé sa classe face au FC Séville ce dimanche, offrant la victoire à son équipe d'un fort joli but.

À l'entrée du rectangle, Pedri a feinté, mis deux hommes dans le vent puis envoyé une jolie frappe précise qui finit au fond des filets et permet au Barça de remonter à la deuxième place du classement en Liga. "Dès que je vois un pied devant moi, je feinte puis quand la frappe est partie, je savais qu'elle allait au fond", explique le prodige de 19 ans au micro de Movistar après la rencontre.

Gêné par une blessure, Pedri n'inscrivait là que son second but de la saison, après être revenu de 4 mois d'absence entre août et janvier dernier.