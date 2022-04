Euro U17 : Les Diablotins sont fixés

Le tirage au sort de l'Euro U17 vient d'avoir lieu et les jeunes Belges sont désormais fixés. La Serbie, l'Espagne et la Turquie seront au menu des Diablotins pour la phase de groupes de la compétition.

Groupe A : Israël, Allemagne, Luxembourg et un qualifié

Groupe B : France, Pays-Bas, Bulgarie et un qualifié

Groupe C : Serbie, Espagne, Turquie, Belgique

Groupe D : Danemark, Portugal, Ecosse, Suède

The #U17EURO draw has been set. 🇧🇪🇷🇸🇪🇸🇹🇷 pic.twitter.com/jbFT5ljSAt