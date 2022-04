Everton, au plus mal sur et en dehors du terrain

Alors que Liverpool joue la Ligue des Champions, son voisin est dans les problèmes jusqu'au cou.

Ce mercredi soir, en pleine semaine de coupe d’Europe, Everton va jouer sa vie… voir même sa survie, car il est clair que l’ancien club de Lukaku et Fellaini est au plus mal. Tout d’abord sportivement : actuellement à la 17 ème place au classement, avec 25 soit 3 de plus que Watford et 4 sur Burnley, le futur sportif est compliqué pour les Toffees. D’ailleurs, c’est sur la pelouse de cette dernière équipe que Everton va devoir prendre des points ce soir.

Mais le plus grâce, c’est certainement la situation financière du club. Les Toffees pourraient faire l'objet d'une action en justice en raison des pertes abyssales sur les trois dernières saisons, à hauteur de 373 millions de livres (446 millions d'euros). Or, les clubs de Premier League ne sont autorisés à perdre que 105 millions de livres sur une période de trois ans, sachant que les investissements dans les stades et les infrastructures, le football féminin et les projets communautaires sont exemptés des calculs, et que des allocations supplémentaires ont été faites en raison de la crise sanitaire.

Pour se justifier, l'équipe de la ville de Liverpool s'est appuyée sur l'impact de la pandémie, en affirmant que le Covid-19 lui a coûté 170 millions de livres (203 millions d'euros) sur les deux dernières saisons, dont 103 millions de livres (123 millions d'euros) exclusivement l'an dernier.

Mais cela pourrait ne pas suffire comme excuse car la Premier League pourrait clairement sévir : une grosse amende et surtout un retrait de points. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Derby County en Championship, mais qui pourrait surtout envoyer Everton dans des problèmes plus graves encore.