Kevin De Bruyne a fait sauter le verrou madrilène : "Ils étaient regroupés derrière"

Le Diable Rouge et ses coéquipiers se sont heurtés à un Atletico venu pour défendre.

Unique buteur de ce quart de finales aller de la Ligue des Champions, Kevin De Bruyne a passé son match dans la moitié de terrain de l'Atletico Madrid, comme la plupart de ses coéquipiers. Une rencontre compliquée, mais City est maintenant en ballottage favorable.

"C'était un match difficile. Ils étaient regroupés de manière défensive", a déclaré De Bruyne au micro de BT Sports. "Nous savons qu'ils sont forts, c'est leur façon de jouer, et je pense que nous n'avons pas fait un mauvais travail compte tenu des circonstances."

"La première mi-temps a été très fermée, mais nous n'avons rien lâché. En deuxième mi-temps, on s'est créé plus d'occasions et c'est bien d'en avoir converti une." Monté en cours de jeu, c'est le jeune Phil Foden qui a permis de débloquer la situation et qui a servi sur un plateau le capitaine des Skyblues. "J'appelle et Phil me sert idéalement. J'ai dû rester calme et heureusement, le ballon est entré dans les filets."

"Ils ont en fait joué avec cinq défenseurs et cinq milieux de terrain. Il était difficile de trouver de l'espace. Si quelqu'un veut nous blâmer pour ce match, je recommande que nous essayions sur le terrain d'entraînement."

Place maintenant à un match retour qui se devra d'être bien géré. "Mais nous avons bien fait, nous n'avons rien lâché et nous avons patiemment cherché les espaces. Bien sûr, vous perdez des balles parce que c'est tellement coincé. 1-0, c'est 1-0, ils n'ont pas marqué au déplacement. Je m'attends à un match similaire là-bas, peut-être qu'ils joueront un peu plus en attaque, mais aujourd'hui, nous ne pouvions rien faire de plus, a poursuivi KDB.