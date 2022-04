Thibaut Courtois a été sifflé par ses anciens supporters : "Après, ils viennent te demander une photo dans la rue"

Le Belge a encore sorti une grosse prestation avec le Real, mais aurait espéré de meilleures retrouvailles avec ses anciennes couleurs.

Ce mercredi soir, le Real Madrid a fait un grand pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions en disposant de Chelsea (1-3). Titulaire dans les cages du Real, Thibaut Courtois a été égal à lui-même et a sorti plusieurs ballons chauds, telle une grosse opportunité pour Cesar Azpilicueta.

Sifflé en début de match par les supporters du club qui l'a vu évoluer sous ses couleurs entre 2011 et 2018 - avec un prêt à l'Atletico entre 2011 et 2014, Courtois a tenu à réagir en après-match. "L'année dernière, quand je suis revenu à Stamford Bridge, les supporters n'étaient pas présents. C'était donc bien différent. Vous pouvez entendre comme ils prennent du plaisir à m'insulter", commence-t-il, amer, dans des propos repris dans les colonnes du Nieuwsblad.

"J'ai passé ici quatre saisons extraordinaires, j'ai remporté deux titres et deux coupes... Les sifflets, je m'en fous. Il y a toujours des personnes qui se comportent ainsi dans le stade, mais après, ils viennent te demander une photo dans la rue."

Son départ vers le Real, il ne le regrette pas. "Je ne peux que dire que j'ai passé quatre excellentes années à Chelsea et que d'un côté, je suis parti pour me rapprocher de mes enfants et de l'autre parce que je suis un supporter du Real Madrid depuis que je suis tout petit."