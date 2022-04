🎥 Ligue 1 : Neymar et Mbappé s'amusent à Clermont

Les Parisiens se déplaçaient chez le promus pour la 31e journée de Ligue 1.

Neymar (6e) et Mbappé (19e) mettaient rapidement les Parisiens aux commandes dans une partie à sens unique.

Clermont parvenait toutefois à réduire le score, via Dossou (42e) juste avant la pause. Mais le PSG transformait la fin de match en festival offensif où Neymar sur penalty (71e), Mbappé (74e et 80e) et Neymar (83e) scellaient le score à 1-6.

Au classement, le PSG reste loin en tête, alors que Clermont (17e) lutte pour ne pas descendre.

😍 | Quand le trio magique du PSG combine, il est compliqué de les arrêter ! đŸ€đŸ”„ #CF63PSG pic.twitter.com/IySklmREbx — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) April 9, 2022