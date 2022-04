🎥 Serie A : l'Inter garde le rythme dans la course au titre

L'Inter de Milan recevait Vérone à l'occasion de la 32e journée de Serie A.

Barella (22e) et DŇĺeko (30e) ont permis à l'Inter d'enchainer et garder le rythme dans la course au titre.

Les Nerazzurri avaient perdus quelques points précieux, contre Torino (1-1) et la Fiorentina (1-1). Toutefois, la course reste ouverte grâce à cette victoire. Les trois équipes se tiennent en étau sur le podium.

9e, le Verona reste auteur d'une bonne saison.