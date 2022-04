Isco se dirige vers un autre club espagnol

Il joue les utilités avec le Real Madrid cette saison.

En échec au Real Madrid sous les ordres de l'entraîneur Carlo Ancelotti, le milieu offensif Isco (29 ans, 11 apparitions et 1 but en Liga cette saison) ne sera pas retenu par les dirigeants madrilènes au terme de son contrat en juin prochain. Et malgré ses difficultés chez les Merengue, l'international espagnol conserve une bonne cote de popularité.

Ainsi, selon les informations de la radio Cadena Ser, l'ancien joueur de Malaga s'est déjà entendu pour rejoindre le FC Séville la saison prochaine. Si Isco parvient à retrouver de la confiance et le rythme de la compétition, le club andalou pourrait réaliser un joli coup avec cette arrivée pour un coût très réduit.